Zisk před zdaněním negativně ovlivnily devizové kurzy, hlavně posílení koruny proti libře. Žáček označil loňský rok z hlediska objemu prodeje i tržeb za nejúspěšnější v historii podniku.

Pivovar je jedním z nejvýznamnějších českých exportérů piva – jeho loňský vývoz činil více než pětinu celkového vývozu českého piva.

„V roce 2016 byl podíl exportu na celkovém prodeji budvarského piva 60,4 procenta a pivo se vyvezlo do 77 zemí světa. Rostoucí obliba originální značky Budweiser Budvar a fakt, že pivovar je na limitech výrobních a logistických kapacit, již druhým rokem klade důraz na investice,” dodal Žáček.

Plánují investovat dvě miliardy

Pivovar loni investoval 407 miliónů korun, do budoucna se chce dál rozšiřovat. V roce 2019 by měla být postavena třetí stáčecí linka, která by měla rozšířit kapacity pro lahvové pivo. V příštím roce bude také zvýšena kapacita stáčírny plechovek. Do roku 2022 chce firma investovat do výrobní technologie a logistiky dvě miliardy korun.

Budvar, který je ve vlastnictví státu, je jedním ze čtveřice největších pivovarů v zemi. Pivovar letos změnil vedení, dlouholetého ředitele Jiřího Bočka vystřídal bývalý manažer Plzeňského Prazdroje Petr Dvořák.