Zhruba 60 procent z roční produkce 360 tisíc aut Mini se vyrábí v britském Oxfordu, kde BWM zaměstnává 4500 lidí. V roce 2019 chce německá automobilka zahájit výrobu plně elektrických Mini a rozhoduje se, zda i je bude vyrábět v tomto britském městě.

Rozhodnutí o stavbě závodu na elektromobily napjatě sleduje britská vláda. Domácí a zahraniční firmy totiž již dříve varovaly, že brexit ohrozí investice v Británii.

„Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo,“ uvedl mluvčí BMW. Podle dvou zdrojů Reuters blízkých vedení automobilky je Oxford stále nejpreferovanější variantou.

Britská vláda uklidňuje investory

Německá média dříve informovala o tom, že kvůli rizikům brexitu BWM zvažuje místo Oxfordu vyrábět elektromobily v nizozemském městě Born, kde už dělají hybrid Mini Countryman. Ve hře jsou údajně také německé Řezno nebo Lipsko.

Výrobci automobilů patří mezi hlasité kritiky brexitu. Varují, že jejich dodavatelský řetězec těžce zasáhne hrozící zavedení cel. Zároveň si ale chtějí udržet silnou pozici na druhém největším automobilovém trhu v Evropě po Německu, zvláště když dostanou od vlády záruky.

Například japonský Nissan v říjnu přislíbil výrobu dvou nových modelů aut v Británii poté, co mu vláda slíbila, že negativní dopady brexitu bude kompenzovat.

Elektrické Mini bude používat elektromotor, díly a baterie z továren BWM v německém Bavorsku. Manažeři BWM se snaží získat od Britů ujištění, že dovozní cla na elektromotory a baterie z Bavorska do Británie se jim vrátí v případě prodejů těchto aut do zemí EU.

Od roku 1994, kdy BMW koupilo Mini, investovalo do výroby v Británii miliardy liber. „Pokud by se Mini stalo v delší budoucnosti plně elektrickou značkou a v Oxfordu by se vyráběly jen varianty se spalovacím motorem, závod by ztratil na významu,“ sdělil jeden ze zdrojů Reuters.