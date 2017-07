Přidaná hodnota německého průmyslu by proti současnosti klesla zhruba o 13 procent, respektive 48 miliard eur (1,3 biliónu korun).

„Je důležité, aby klimatická politika byla technologicky neutrální,“ uvedl šéf institutu Clemens Fuest. „To znamená dosahovat cíle ochrany klimatu, aniž by předepisovala, za použití jakých technologií se toho má dosáhnout,“ dodal. Zákazy podle něj znamenají plýtvání zdroji a dělají ochraně klimatu „medvědí službu“.

Jen za první rok zákazu by se musely dodat téměř tři milióny elektromobilů. To by znamenalo během jednoho roku ztrojnásobení jejich počtu. Za prvních dvacet let by podle Institutu ifo došlo k poklesu emisí CO2 o třetinu.

Institut ifo vypracoval osmdesátistránkovou studii již v červnu pro Svaz automobilového průmyslu (VDA). Práce je reakcí na nezávazné usnesení německé Spolkové rady (Bundesrat) z října 2016, v němž žádala EU o vytvoření nařízení, které by zakázalo spalovací motory od roku 2030.

Francouzský ministr životního prostředí Nicolas Hulot na začátku července oznámil, že Francie chce se spalovacími motory v automobilech skoncovat do roku 2040. [celá zpráva]