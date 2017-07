Na Moravě našli velké ložisko ropy v nových horninách

Ve Starém Poddvorově na Hodonínsku se podařilo geologům po podrobném zkoumání hornin nalézt největší ložisko ropy za posledních patnáct let. Zajímavostí je, že se ropa našla v mladých horninách. Pokud se naplní očekávání odborníků, mohly by se během pár let vytěžit až tři milióny barelů.