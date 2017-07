Testovací data omylem zveřejnily prestižní finanční servery Google Finance, Yahoo Finance a Bloomberg. Akcie Amazonu podle nich najednou místo 975 dolarů stály 123,47 dolaru, tedy téměř o 90 procent méně.

Že nejde o překvapivý krach největšího internetového světa, mohl uživatele varovat fakt, že se stejná částka 123,47 dolaru objevila i u dalších firem jako Microsoft, Apple nebo e-Bay. U Applu šlo o propad o 14 procent. U Microsoftu naopak narostly ceny akcií o 80 procent.

U řady dalších akcií, jako třeba firem Facebook nebo Netflix, se nicméně chyba neprojevila.

Oh nothing, just some weird glitch that made it look like Amazon shares were down 87%. #fun https://t.co/5llcYxbaIw pic.twitter.com/s30DtrfTFL