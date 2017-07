V posledním roce zdražilo máslo nejprve v červenci 2016 na 35,17 koruny z 33,56, poté v říjnu na 40,46 koruny a následně v listopadu dále na 42,82 koruny. Od té doby ceny másla spíše stagnovaly, až v červnu poskočily téměř o pětikorunu na 46,87 koruny ze 42.

Ceny másla jsou nejvyšší v historii i v dalších evropských zemích. O rekordních cenách informují německá média. Čtvrtkilogramové balení másla podle deníku Die Welt přišlo Němce na začátku června na 1,49 eura (38,90 koruny), což představuje nárůst o 15,5 procenta, ale stále lze v Německu koupit máslo levněji než v ČR.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy roste cena másla ve stejné době, kdy země EU procházejí ekonomickým oživením. „Lidé tedy mají více peněz, a mohou si tak dovolit kvalitnější potraviny. V jídelníčku tak například margarín nahrazují máslem,” domnívá se Kovanda.

Problémem je především fakt, že se počet slevových akcí ještě snížil Petr Miklík, Kupi.cz

„Přes léto se pak přidává další důvod, který je rovněž patrný i v Česku – mléko dojnic obsahuje v letních měsících méně tuku,” dodal.

Vzhledem k bezprecedentně vysokým cenám jsou pro spotřebitele stále relevantnější slevové akce. „Oproti období z dubna letošního roku je situace ještě vážnější. Problémem je především fakt, že se počet akcí ještě snížil,” sdělil Novinkám Petr Miklík, marketingový manažer srovnávače Kupi.cz, na němž lze sledovat akční slevy.

„Ze sledovaných pěti druhů másel byla v červnu v akci pouze tři, a to za nejnižší akční cenu 34,90 u másla A7B. Oproti loňskému červnu se jedná u tohoto másla o nárůst ceny téměř o 100 procent! Tehdy byla cena tohoto másla 17,80 koruny,” zdůraznil Miklík.

„U ostatních druhů másla je situace ještě dramatičtější. Když másla v akci nejsou, jejich běžná cena začíná na ceně přes 40 korun. Například máslo Jihočeská Madeta bez akce zakoupíte za těžko uvěřitelných 46 korun,” připomněl.

Máslo Tatra bylo podle údajů Kupi.cz možné v červnu sehnat za akční cenu 36,90, stejně tak máslo Jihočeské Madeta. V Německu však máslo ve slevě pořídíte i kolem jednoho eura (26 korun).

Část spotřebitelů se při vysokých cenách uchyluje k margarínům. „Na máslové krizi vydělávají margaríny. Perla v balení 500 gramů byla v květnu v nejvýhodnější akci za 21,90 koruny,” uvedl Miklík s tím, že obecně se ceny margarínů v akci drží okolo 25 korun.

Máslo žene nahoru vysoká celosvětová poptávka



Ceny másla žene nahoru velká celosvětová poptávka. Jak již dříve sdělil Novinkám předseda Českomoravského mlékárenského svazu Jiří Kopáček, evropské produkty se prodávají lépe než ty v dolarové měně mimo jiné v důsledku relativně slabého eura. Evropské, ale i americké máslo ve velkém dováží ve velkém Japonsko nebo Jižní Korea. [celá zpráva]

S růstem poptávky po smetaně do zmrzlin či jogurtů jí zbývá méně na produkci másla Lukáš Kovanda, ekonom Cyrrus

V evropském velkoobchodě ceny másla v květnu stouply o 7,5 procenta na 461 eur (12 tisíc korun) za 100 kilogramů, informoval server agrarheute.com. Ceny této komodity byly letos v květnu o 80 procent vyšší než ve stejném období loňského roku, kdy 100 kilogramů másla mělo hodnotu 257 eur (6700 korun).

Podle ekonoma Kovandy hraje svoji roli i to, že se máslo opět vrací do módy. „Stoupá i poptávka po dalších produktech, v jejichž rámci se uplatňuje smetana, ať už jde o zmrzliny, jogurty a podobně. Tento vývoj souvisí se širším, vlastně globálním trendem, jejž charakterizuje návrat smetanových či plnotučných výrobků do módy,” připomněl.

„Lidé nejenže na ně už zase mají peníze, ale nevidí v nich už takové zlo jako v uplynulých letech, případně dokonce desetiletích,” uvedl ekonom. „S růstem poptávky po smetaně do zmrzlin či jogurtů jí zbývá méně právě na produkci másla. Tento vývoj posiluje pokles mléčné produkce v EU,” dodal Kovanda.