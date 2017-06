Seattle zvýšil chudým minimální mzdu. Připravil je tím o práci

Zvýšení minimální mzdy v americkém městě Seattle na 15 dolarů za hodinu (zhruba 350 Kč) mělo výrazně negativní dopad na nízkopříjmové, nekvalifikované a nezkušené zaměstnance. Místo nich totiž firmy najímají zkušenější a kvalifikovanější lidi. Vyplynulo to z nové studie, která by podle listu The Washington Post mohla politiky přimět k přehodnocení dosavadních stanovisek.