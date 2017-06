Analytici v anketě agentury Reuters přitom odhadovali, že index klesne. V průměru se domnívali, že hodnota indexu se sníží na 114,4 bodu. Podle Ifo je tedy zřejmé, že německé podniky se na budoucnost největší evropské ekonomiky dívají s optimismem.

"Němečtí podnikatelé jásají," uvedl šéf Ifo Clemens Fuest. "Podniky jsou tento měsíc podstatně spokojenější se svou situací a další zlepšení očekávají. Výkon německé ekonomiky je teď opravdu silný," poznamenal také Fuest.

Ekonom finančního ústavu DekaBank Andreas Scheuerle ale v rozhovoru s agenturou Reuters varoval, že podnikatelé možná až příliš podléhají nadšení. "Už v prvním čtvrtletí ... byla podnikatelská důvěra až příliš optimistická proti tomu, jaký byl skutečný vývoj. A ve druhém čtvrtletí tento trend ještě zesílil. V určitém bodě se to zkoriguje, my bychom to ale pak neměli chybně interpretovat tak, že jsme na cestě k další recesi," uvedl Scheuerle.

Zatímco německá centrální banka nedávno zlepšila předpověď hospodářského růstu země na 1,9 procenta letos a 1,7 procenta v příštím roce, vláda se drží při zemi a její prognóza zní 1,5 procenta letos a 1,6 procenta v roce 2018.