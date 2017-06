Společnost Takata, která dodávala své výrobky automobilkám BMW, Honda, Nissan, Toyota, Ford, Chryser, Chevrolet, Jaguar , Mercedes, Subaru, VW a Tesla i Ferrari, se dostala do finančních potíží kvůli jejím vadným nafukovačům airbagů, které jsou spojovány s nejméně 17 úmrtími a asi 180 zraněními v různých částech světa. Skandál vyústil podle agentury AP v největší svolávání vozů do servisů v americké historii. Vadné airbagy se mohly při aktivaci roztrhnout a vymrštit do vozu části kovu.

První problémy s airbagy se objevily v roce 2007. Od roku 2013, kdy skandál propukla naplno, bylo svoláno do oprav 100 miliónů aut, jen z v USA 70 miliónů.

Honda uvedla, že airbagy Takata si v jejích vozech vyžádaly osm lidských životů, sedm v USA a jeden v Malajsii a přes sto zraněných. [celá zpráva]

Závody Takaty v Auburn Hills v Michiganu

FOTO: Paul Sancya, ČTK/AP

Takata prodělala v uplynulém finančním roce do konce března 79,6 miliardy jenů (17,2 miliardy Kč) a vykázala už třetí celoroční ztrátu za sebou. Odborníci z odvětví jen náklady na svolávání firemních airbagů odhadují na deset miliard dolarů (zhruba 236 miliard Kč).

Letos v lednu uzavřela Takata s americkým ministerstvem spravedlnosti dohodu, v níž za zastavení trestního stíhání přiznala, že od roku 2000 předkládala automobilkám falešné zprávy o svých airbazích. [celá zpráva]

Na prodeji prý vydělala více než miliardu dolarů. Za ukončení trestního stíhání firma slíbila zaplatit celkově miliardu dolarů (asi 24 miliard Kč). Tato částka zahrnuje pokutu 25 miliónů dolarů. Dalších 125 milionů dolarů zaplatila za odškodné za zranění způsobená airbagy a 850 miliónů dolarů zaplatí automobilkám, které si její nafukovače airbagů koupily. Čelí ale dalším žalobám ve výši bilión jenů (210 miliard korun). Honda, BMW, Toyota a další zákazníci po ní chtějí zaplatit náklady na svolávání aut.

Ředitel firmy Takata Šigehisa Takada

FOTO: Toru Hanai, Reuters

Problémy se týkaly i japonských vozů prodávaných v České republice. [celá zpráva]

V červnu avizovala vyhlášení bankrotu a konec výroby [celá zpráva].

Firma Takata byla založena v roce 1933 a zpočátku vyráběla například lana k padákům či textil. V 60. letech začala vyrábět bezpečnostní pásy do aut a v 80. letech také airbagy. Postupně se stala světovou dvojkou ve výrobě těchto bezpečnostních prvků do aut.

Aktiva Takaty převezme konkurent

Firma Takata rovněž oznámila dohodu se svým konkurentem v oboru společností Key Safety Systems (KSS), která převezme podle agentury Reuters většinu jejích aktiv. Ve společném prohlášení obě firmy uvedly, že KSS za ně zaplatí 1,6 miliardy dolarů (asi 38 miliard korun). KSS, která má čínského vlastníka a sídlo v USA, rovněž uvedla, že neuzavře žádný z výrobních závodů firmy Takata a nebude propouštět zaměstnance.