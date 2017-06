Krúpova Arca chce po Britech, aby vyšetřili „nestandardní kroky” v NWR a OKD

Hned na dva specializované britské regulační orgány, Financial Conduct Authority a Serious Fraud Office, se obrátila kvůli těžební společnosti OKD skupina Arca Capital finančníka Pavola Krúpy. Chce, aby regulátoři prověřili údajně „nestandardní kroky” ve společnosti New World Resources a v její dceřiné OKD.