Měkký brexit bude pro Brity mnohem horší než ten tvrdý, varuje ekonom

Podmínky takzvaného měkkého brexitu by pro Brity byly daleko hůře přijatelné než brexit tvrdý. Napsal to belgický politický ekonom Matthias Matthijs v dopise britskému deníku Financial Times. Pokud by Británie zůstala na společném trhu a v celní unii, neměla by možnost sjednat si bilaterální obchodní dohody.