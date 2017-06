Jihokorejská Hyundai loni vyrobila v Nošovicích 358 400 aut, což bylo nejvíce v historii závodu a 8 400 vozů nad plán. Letošní plán je stejný jako loni, tedy 350 tisíc vozidel.

Automobilka má téměř 3 400 zaměstnanců, dalších 7 000 lidí pracuje pro její subdodavatele.

Největší podíl vyrobených automobilů, 69 procent (247 tisíc kusů), představoval loni sportovně-užitkový vůz Hyundai Tucson, který je stěžejní značkou firmy. Automobilka ho v Nošovicích vyrábí od června 2015. Kromě Tucsonu tam loni vyráběla také model Hyundai i30 druhé a třetí generace a Hyundai ix20.

V závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech se ale vyrábějí také tři typy pěti- a šestistupňových převodovek, které továrna používá nejen pro své vozy, ale exportuje je také závodu Hyundai v ruském Petrohradě a do sesterského závodu Kia ve slovenské Žilině.

Z Nošovic putují auta do 66 zemí



Mluvčí automobilky Petr Vaněk už dříve řekl, že letošní rok je v Nošovicích rokem nastupující třetí generace modelu Hyundai i30: pětidveřový hatchback se tam vyrábí už od loňského prosince, letos v květnu přibyla verze kombi, v září to bude sportovní verze i30N a v prosinci fastback s přepracovanou karoserií.

Auta se loni exportovala z Nošovic do 66 zemí. Nejvíce, téměř 45 tisíc, se jich vyvezlo tradičně do Německa, více než 44 tisíc vozů šlo do Velké Británie, 31 500 do Itálie a 30 tisíc aut do Španělska. Česká republika byla s více než 16 200 auty, tedy přibližně 4,5 procenta celkové produkce, pátou destinací.

Auta ale putovala třeba také do Austrálie, Jihoafrické republiky nebo Mexika. K nejexotičtějším místům, kde se nošovické automobily prodávaly, patří souostroví Nová Kaledonie v Tichém oceánu, Francouzská Guayana v Jižní Americe nebo ostrovy Martinique a Guadeloupe v Karibském moři. Nošovická továrna je jediným výrobním závodem automobilky Hyundai v Evropské unii. Automobily vyrábí od listopadu 2008.