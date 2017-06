Kontrola zdanění dluhopisů se dotkne 1519 firem

Kontrola zdanění takzvaných korunových dluhopisů by se týkala 1519 firem, a pokud by je Finanční správa všechny prověřila, musela by omezit činnost v jiných oblastech. Na středečním jednání rozpočtového výboru to konstatoval ministr financí Ivan Pilný (ANO).