„V Česku bude obecně nejhorší situace na D1, je víc modernizací než loni a předloni,” řekl Novinkám mluvčí největší tuzemské asistenční služby pro řidiče ÚAMK Petr Vomáčka.

Nejhorší situaci na nejvytíženější české dálnici čeká začátkem a uprostřed prázdnin, když se od pátku 4. srpna do neděle 6. srpna konají motorkářské závody Velká cena Brna. Na přelom července a srpna připadají hlavní turnusy, kdy lidé třeba odjíždějí a vracejí z Chorvatska. Na závody přitom míří i fanoušci ze zahraničí, například z Německa.

Probíhající modernizace D1 (západní část)

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

Probíhající modernizace D1 (východní část)

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

„Toho se nejvíc obáváme, když bude hezky, tak asi padne rekord v koloně. Je možné, že doprava kolem Brna o tom víkendu totálně zkolabuje,” dodal Vomáčka. V takovém případě je lepší volit cestu do Chorvatska přes Znojmo.

Ředitelství silnic a dálnic na dotaz Novinek jmenovalo mezi největšími letními opravami vedle modernizace sedmi úseků D1 také rekonstrukci této dálnice za Brnem mezi 204. a 210. kilometrem.

„V celém jízdním pásu se bude pokládat nový povrch. Práce začaly tento týden a do 23. června se tu bude jezdit třemi pruhy. Ve dvou pruzích se bude jezdit směrem na Ostravu, komplikace tedy čekají především řidiče ve směru na Prahu, kde se doprava zúží do jednoho pruhu. Po 23. červnu se provoz opět vrátí do dvou zúžených pruhů v každém směru. Oprava bude kompletně hotová 30. července,” řekl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Letní opravy na dálnicích. Modernizace sedmi úseků D1 je na předchozích mapách.

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

Dále silničáři upozorňují na opravy D2 před Břeclaví, práce na D8 u Klecan a Veltrus nebo asfaltování D11 u Sadské.

Podle Petra Vomáčky z ÚAMK dopravu na jihu Čech komplikuje dostavba dálnice D3. „Od Veselí nad Lužnicí až po České Budějovice se různě staví a otevírá nová dálnice plus obchvat Českých Budějovic. Do zúžení na silnici první třídy tam vjíždí technika, řidiči musí jezdit hodně opatrně. Do konce měsíce navíc v Plané u letiště jižně od Budějovic frézují silnici, tam bude další špunt,” řekl.

Souběh řady větších i menších silničních prací komplikuje cestu mez Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi

FOTO: ŘSD

V Mělníce, Berouně nebo Liberci čekají řidiče objížďky kvůli částečně nebo zcela zavřeným mostům. Nájezd na D6 od Kladna zkomplikuje oprava vozovky, kruhového objezdu a křižovatky v obcích Velké Přítočno a Malé Přítočno. Dalších menších oprav a uzavírek jsou podle webu ŘSD Dopravniinfo.cz v Česku stovky, podobně jako loni.

Množství rozkopaných ulic je i v hlavním městě. Dopravu může hlavně při výjezdech v pátek zdržovat Štěrboholská radiála, kde se má od 17. července opravovat protihluková stěna u Dolních Počernic. Práce na důležitém tahu v ulici V Holešovičkách mají skončit až 11. srpna.