„Důvodem je nezbytné provozní ověření těchto sedadel, a to nejen z pohledu cestujících, ale i z pohledu údržby samotných sedadel, neboť současné konstrukční řešení upevnění čalouněných dílů ke skořepině sedadla již pomalu dožívá,” uvedla mluvčí.

Nejstarší soupravy typu M1, v jakých se sedačky testují, jsou v provozu již 17 let. Konečná podoba sedadel se ještě může změnit v reakci na odezvu cestujících. Nasazovat na trasu C by se mohly od roku 2019, kompletní modernizace vagonů by pak trvala čtyři až pět let.

Plastové sedačky se čistí snáz než čalouněné

FOTO: DPP

Za návrat plastových sedaček se vyslovili v anketě cestující metra. Současné čalouněné sedačky jsou náročné na čištění.

Ve vozech metra dojde i na změny osvětlení, kdy budou stávající zářivky nahrazeny LED osvětlením.