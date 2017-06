Technologické výzkumné centrum CTC, které novou odrůdu třtiny vyvinulo, uvedlo, že vstup cukru z ní na exportní trh bude nějakou dobu trvat.

Nová odrůda je odolná vůči motýlku druhu Diatraea saccharalis, který je jedním z hlavních škůdců na brazilských třtinových polích a ročně působí odvětví ztráty pět miliard realů (35 miliard korun). Obsahuje gen bakterie Bacillus thuringiensis (Bt), který se už široce používá k ochraně kukuřice a sóji před podobnými škůdci.

Brazílie vyváží cukr do zhruba 150 zemí světa a asi 60 procent z nich nevyžaduje regulační souhlas s dovozem cukru vyrobeného z geneticky modifikovaných organismů (GMO). „Schválení ze strany CTNBio je klíčové pro ty země, které to požadují,” řekl agentuře Reuters šéf CTC Gustavo Leite.

CTC již požádalo o souhlas s prodejem cukru z GM odrůdy v USA a Kanadě a plánuje to udělat v Číně, Indii, Japonsku, Rusku, Jižní Koreji a Indonésii. CTC v budoucnu chce do třtiny vložit rysy, které by ji učinily odolnou vůči dalším hmyzím škůdcům i proti herbicidům.