Potíže kvůli výpadku systémů aerolinky ohlásily v sobotu 27. května, provoz se podařilo plně obnovit až o tři dny později.

Podle ředitele BA Alexe Cruze výpadek způsobilo elektrické přepětí, kvůli kterému selhaly i záložní systémy. Šéf vlastníka aerolinek IAG Willie Walsh tento týden uvedl, že za výpadkem stojí lidská chyba. Konkrétně měl incident způsobit elektrotechnik, který omylem vypnul napájení datového centra. To by samo o sobě ještě nebylo tak velkým problémem. Škodu napáchalo obnovení dodávek elektřiny „nekontrolovaným způsobem“.

Spekulace o pomstě zaměstnance



Experti na informační technologie včetně bývalých zaměstnanců BA nad vysvětlením pozvedají obočí, píše server BBC. Pro případ nečekaných událostí, například požáru, jsou v místnosti plexisklem krytá červená tlačítka. Situaci, kdy je někdo zmáčkl omylem (například prý údržbář žebříkem), zažili naposledy v sedmdesátých či osmdesátých letech, kdy ale nebyla krytá plexisklem.

Šéf mateřské firmy British Airways IAG Willie Walsh (vpravo).

FOTO: Victor Ruiz Garcia, Reuters

Podstatné ale je, že následné zapínání systémů probíhá podle přesných instrukcí a servery se nahazují postupně. Elektrotechnika také za všech okolností doprovází jeden ze zaměstnanců IT. „Takové bylo vždy pravidlo,“ řekl BBC bývalý zaměstnanec. Do datového centra navíc nemůže každý z IT, ale jen užší okruh specialistů. „Možná jen každý desátý z IT mohl dovnitř,“ dodal zdroj.

Šetrnost šéfa nebo zastaralá technika?



Co je však ještě podivnější - zhruba kilometr vzdálené je druhé datové centrum BA, vybavené identickými systémy, které lze nahodit v případě nouze. Proč se ani to nepovedlo, zůstává otázkou.

Podle BBC se ve firmě šušká o tom, že šlo o sabotáž nespokojeného zaměstnance. Podle mluvčího aerolinek ale pro sabotáž žádné důkazy nesvědčí. Stejně tak aerolinky dříve odmítly, že by šlo o útok hackerů.

Letadla společnosti British Airways na londýnském letišti Heathrow

FOTO: Neil Hall, Reuters

Podle odborářů aerolinek citovaných deníkem The Daily Mail za incident může šetrnost šéfa BA Cruze. Aerolinky v posledních letech omezují počty zaměstnanců v IT a kde je to možné, přesouvají kapacity do Indie.

I další britská média v posledních dnech přinesla názory expertů, podle kterých řada velkých aerolinek používá zastaralou počítačovou techniku. „Bylo by zajímavé vědět, kdy naposledy zkoušeli restartovat hlavní servery. Třeba by zjistili, že to, co má trvat hodiny, trvá dny,“ uvedl jeden z nich.