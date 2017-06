Značky VW či Renault přestaly pracovat na vývoji dieselů pro osobní auta a nechají dožít nynější modely, s tím, že za tři roky už nové dělat nebudou. Jiné automobilky ho odepsaly už dávno a vsadily na kombinaci: benzín pro stabilní jízdu a elektromotor pro rozjezd, přičemž baterie se dobíjejí brzděním vozu.

Přežitá technologie

Další možností je čistokrevný elektromobil, který, jak ukazují poslední výstavy i u nás a první vlaštovky v ostrém provozu, se hodně posunul dopředu, co se dojezdu a možností nabíjení týče. Anebo vodíkový pohon, o němž se sice tolik nemluví, ale vizionáři a lidé z automobilek naznačují, že může překvapit a v nástupu tzv. čisté mobility předběhnout elektromobil.

„Globální značky každopádně ohlašují nové verze svých klíčových modelů bez dieselové alternativy, což bylo ještě před pár lety zcela nemyslitelné. Diesel je už přežitá technologie. Brzy výrazně klesne jejich cena při prodeji dalšímu majiteli. Vývoj dieselových motorů už nikam nevede,“ shrnul pro Právo

Letos je to dvacet let, co tato značka vyvíjí a úspěšně prodává právě hybridy. Celkově Toyota za dvacet let prodala už deset miliónů hybridů. Následně se osvědčily třeba u SUV od Audi.

Hybrid od Audi například bez potíží obstojí i v extrémních arktických mrazech. Ve svém testovacím středisku Ivalo za polárním kruhem ho například na zamrzlých pláních používá ke zkoušení svých gum finský výrobce pneumatik Nokian Tyres.

Do několika let se stane realitou, že auta s dieselovými motory nebudou mít povolený vjezd do center měst Martin Peleška, šéf českého zastoupení Toyoty

Hybrid dává smysl: účinnost benzinového motoru je nejhorší při rozjezdu a při brzdění se zase spousta energie ztrácí. To vše hybrid eliminuje a optimalizuje. Pětina všech u nás prodaných toyot má hybridní pohon.

Dalším stupněm jsou plug-in hybridy s možností dobíjení ze sítě. Mají delší dojezd v čistě elektrickém režimu, a to až kolem 50 km.

„Jsem odchovaný benzínem, zprvu jsem tomu moc nevěřil, ale musím říct, že celý systém hybridu není zase tak složitý. Je za tím vidět ty dvě desítky let vývoje. Jezdí ke mne taxikáři, kteří nalítají s hybridní toyotou stovky kilometrů denně, auto má už třeba půl miliónu na tachometru. A mění se jen kapaliny a spotřební věci na podvozku,“ popsal Právu praktické poznatky Tomáš Bém z rodinného autoservisu v pražských Petrovicích.

Diesely jsou podle Pelešky z Toyoty už drahé a vykazují značné technické limity. „Naftové motory výrazně zatěžují ovzduší. Do několika let se stane realitou, že auta s dieselovými motory nebudou mít povolený vjezd do center měst. Toto opatření se chystají zavést například Paříž, Madrid nebo Atény,“ dodal Peleška. Řada německých měst už dnes nepustí starší diesely do center.

Elektro táhne

Zajímavý je měnící se přístup spotřebitelů u nás. Třetina Čechů by pořízení elektromobilu zvažovala, jestliže by stál podobně jako auta se spalovacím motorem a pokud by se rozšířilo povědomí o možnostech dobíjení; tedy že je možné i ze zásuvky. Ukázal to průzkum ČSOB Leasing. Je vidět, že o elektro se začínají zajímat i leasingové společnosti, a to může být pro vývojáře další velký impulz.

Asociace elektromobilového průmyslu a inovativních technologií uvádí, že v Česku je bezmála tisícovka elektromobilů. Používají je už velké e-shopy k rozvážce nákupů a jídla nebo Pražské služby, městská policie či je poptává Česká pošta.

„Musí se vybudovat hustá síť rychlonabíjecích stanic nad 50 kWh na všech hlavních tazích. Dalším bodem je posílení sítě nabíjecích stanic do 22 kWh na veřejných parkovištích u nákupních center, restaurací, hotelů, kin, sportovních a kulturních zařízení,“ míní Roman Reichl ze společnosti Solarglas.

Na elektromobilitě intenzivně pracuje nejen BMW se svým už známým i3, ale jak ukázaly Průmyslové veletrhy v Praze, i Nissan, Volkswagen či Aixam. Zajímavé jsou počiny české firmy Ecoben, prodávající malá elektrická vozidla a e-motocykly.

„Šéfové automobilek věří vodíku,“ hlásí ve svém časopisu poradenská společnost KPMG. S odkazem na studii Global Automotive Executive Survey uvádí, že „vodík začíná být pro představitele automobilového průmyslu důležitou alternativou“.

U kamiónů nebude náhrada snadná

Zároveň potvrzuje, že u osobáků sice diesel umře, ale v komerčním prostředí nebude jeho náhrada snadná. Více než polovina respondentů v tomto výzkumu z řad šéfů automobilek považuje sice diesely za mrtvou technologii, ale připouštějí, že v určitých segmentech nemají žádnou alternativu.

„V roce 2023 by nadále mělo být rozšíření vozů se vznětovými motory velmi podstatné, a to i v zemích, které proti nim momentálně vedou odmítavé kampaně. Například ve Francii by mohly stále tvořit až třicet procent vozového parku, stejně jako v Německu,“ dodává KPMG.

„U dodávek, nákladních vozů a kamiónů bude široké využití hybridní technologie ještě asi chvilku trvat,“ domnívá se rovněž Peleška s tím, že i podle jeho názoru bude čím dál větší roli hrát i použití vodíkového palivového článku.