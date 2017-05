„XS-1 nebude ani tradiční letadlo, ani konvenční zařízení pro odpalování raket, ale spíše kombinace obojího. Cílem je snížit náklady odpálení na desetinu a vystřídat dnešní frustrující dlouhé čekací doby (na start) odpalováním na zakázku,“ řekl časopisu Popular Mechanics Jess Sponable z DARPA. To je agentura amerického ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty, která se zaměřuje na vývoj nových vojenských technologií.

První testy za tři roky

Boeing má nyní postavit bezpilotní a opakovaně použitelné hypersonické letadlo, které by za tři roky bylo schopné zvládnout deset zkušebních letů během deseti dní za sebou. Úplně první test, pozemní zkouška motoru, má proběhnout už přespříští rok.

Parametry stroje Bude měřit třicet metrů XS-1 má být dlouhý asi 30 metrů, rozpětí křídel činí 19 metrů Stroj má raketový pohon Připomíná tak zmenšený raketoplán Bude sloužit jako první stupeň běžné kosmické rakety Ten bývá ale na rozdíl od XS-1 jednoduše odhozen Naproti tomu XS-1 má přistávat jako letadlo či jako raketoplán Zdroj: Die Welt

Stroj by měl být schopen vyletět až od podorbitálních výšek. Tam by měl umožnit odpálení rakety, která vynese družici na oběžnou dráhu. Hlavní výhoda by však měla spočívat v rychlosti a levnosti vypouštění družic.

Sázka na láci a rychlost

Cena za vynesení dvoutunového nákladu by měla činit méně než pět miliónů dolarů, k dalšímu startu by měl být hypersonický letoun připraven už za několik hodin. To může být velmi důležité právě pro armádu, která by tak byla schopna v případě války rychle a levně nahrazovat zničené družice.

Je to však i výraz nového trendu v raketové technice, kde se stále více sází na nízkou cenu. Připomněl to tento týden i start sedmnáctimetrové plastové rakety na Novém Zélandu. Ta by měla vynášet malé družice, třeba jen o váze jednoho kilogramu, a to za cenu pouhých několika desítek tisíc dolarů za kilo.

Vojenští výzkumníci mluví o projektu XS-1 už od roku 2014. Původně se na něm podíleli i konkurenti Boeingu, firmy Northrop Grumman a Masten Space Systems. Nyní však padla volba pouze na Boeing.