Praha by měla mít další letecké spojení s Čínou

Prahu s Čínou by měla spojit další letecká linka. Létat by měla z čínského města Šanghaj s přestupem ve městě Si-an. První let by se mohl uskutečnit za půl roku až za rok. Novinářům to v sobotu v Pekingu řekl český ministr dopravy Dan Ťok (ANO) po jednání s předsedou čínského úřadu civilního letectví Feng Čeng-linem. Schůzky se zúčastnil i český prezident Miloš Zeman, který je na návštěvě Číny.