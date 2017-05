"Probíhají zde poměrně významná jednání ohledně koncernu Vítkovice, kde by investiční fond ICBC mohl být strategickým partnerem pro tuto významnou českou společnost . ICBC zkoumá, jak na tom koncern Vítkovice je a dá se předpokládat, že by mohli vstoupit do Vítkovic jako strategický partner," řekl ministr.

Bance v sobotu předal guvernér ČNB Jiří Rusnok licenci na zřízení pobočky v České republice. Díky tomu je podle ministr "obrovský prostor pro to, aby se mohla na financování aktivit pro český průmysl podílet".

Během současné cesty prezidenta Zemana po Číně podle minitra průmyslu a obchodu bude zmíněn i možný nákup plzeňské strojírenské skupiny Škoda Transportation čínskou společností Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Havlíček očekává, že spolupráce obou firem bude prezentována v polovině července na česko-čínském obchodním fóru na Pražském hradě.