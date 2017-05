Vyjednávání o vstupu ICBC do České republiky začala v roce 2016. O licenci banka požádala v polovině loňského roku. Podle Rusnoka byla posuzována necelý rok. Jednání označil guvernér za náročná kvůli tomu, že jde o první přímou pobočku prvního stupně založenou mateřskou bankou mimo Evropskou unii. Zřízení pobočky banka chystá na poslední čtvrtletí letošního roku.

ICBC už dřív založila investiční fond, který by měl v návaznosti na čínský strategický projekt nové Hedvábné stezky financovat infrastrukturní projekty ve východní Evropě. Fond sídlí v Mnichově. Částkou kolem 200 miliónů eur by do ní měly přispět i české společnosti PPF a J&T.

Z čínských bank otevřela v Česku svoji pobočku předloni Bank of China, podle loňských informací serveru E15 se do Česka chystá vstoupit také šanghajská Bank of Communications (BoCom).

Prezident Miloš Zeman doufá, že díky vstupu ICBC do Česka se podaří v bankovnictví vytvořit něco podobného jako v oblasti aerolinií, kde se připravuje zřízení čtvrté linky mezi Čínou a Českou republikou.