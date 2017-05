NWR byla od 7. září 2006 do 7. října 2014 jediným akcionářem OKD. Jako jediný akcionář rozhodla o rozdělení zisku a výplatě dividend za účetní období od roku 2006 do roku 2011 v celkové výši více než 65 miliard korun. Celkový zisk OKD v tomto období přitom dosáhl jen 33,5 miliardy korun a nerozdělený zisk s předchozích let činil 7,2 miliardy.

„Uvedené masivní vyplácení dividend bez ohledu na skutečnou výši zisku, který byl dlužník (OKD) schopen v uvedeném období generovat, bylo jednou z hlavních příčin následného úpadku dlužníka,” uvedl v žalobě Louda.

Trestní oznámení na Bakalu a NWR podala již loni samotná OKD. Ve stejné věci podala trestní oznámení i skupina Arca Capital finančníka Pavola Krúpy. Krúpa také svolává na konce června demonstraci horníků a akcionářů OKD do švýcarského Nyonu, kde Bakala bydlí. [celá zpráva]

Insolvenční správce OKD Lee Louda

FOTO: Pavel Karban, Právo

OKD se dostalo do úpadku loni v květnu kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Věřitelé pak firmě povolili reorganizaci. U soudu přes 550 věřitelů přihlásilo pohledávky za více než 24 miliard korun, insolvenční správce však uznal jen pohledávky zhruba za tři miliardy.

V OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje víc než 10 tisíc lidí. Firma už udělala řadu úsporných opatření. Jedním z hlavních bylo v březnu ukončení těžby v Dole Paskov. Postupně se mají zavírat i ostatní doly, poslední z nich pravděpodobně v roce 2023.

Vláda v dubnu schválila, aby nabídku na koupi dolů OKD za 80 miliónů korun podal státní podnik Prisko, který vzápětí podepsal s OKD smlouvu. Do státem vlastněné dceřiné firmy Nová OKD přechází doly a provozní technika, ale nikoli pohledávky za bývalými vlastníky a NWR.