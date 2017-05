Loni v listopadu MMF odhadoval v regionu zrychlení růstu na 2,1 procenta.

Ve střední a východní Evropě, tedy mimo země Společenství nezávislých států (SNS), loni růst celkově zpomalil na 2,7 procenta, hlavně kvůli pomalejšímu čerpání evropských fondů v rámci nového rozpočtového cyklu v EU. MMF ale letos v této oblasti čeká zrychlení na 3,2 procenta.

Ruská ekonomika loni začala oživovat z recese díky zvýšení cen komodit v čele s ropou. Po loňském mírném poklesu už letos předpovídá fond Rusku obnovení růstu v tempu 1,4 procenta. Hospodářské vyhlídky se zlepšují rovněž na Ukrajině.

Západ doženou později



MMF ve čtvrteční zprávě obecně upozornil na to, že navzdory obnovení živé ekonomické aktivity bude zřejmě zemím regionu trvat dohánění ekonomické úrovně Západu déle, než se dříve předpokládalo. Dlouhodobý potenciální růst, což je maximální udržitelný růst produkce určité ekonomiky, je totiž stále podstatně nižší, než byl před globální finanční krizí z konce minulého desetiletí.

Viníkem nižšího potenciálního růstu je slabý růst produktivity a nízká míra investic, uvedl fond. Region bude navíc podle něj oslabovat rychlé stárnutí populace, což spolu s emigrací povede k poklesu počtu pracovních sil. To by se podle fondu mělo v konečném důsledku projevit nižším ekonomickým růstem a rostoucími rozpočtovými deficity.

MMF zemím regionu doporučil, aby v zájmu zvyšování produktivity a investic pracovaly na posílení institucionálního rámce, včetně ochrany vlastnických práv, zlepšení právních systémů a systémů zdravotní péče. Dále by měly zlepšit efektivnost veřejného sektoru a také zvyšovat participaci obyvatelstva na pracovní síle prostřednictvím zapojování žen do pracovního procesu a snižování pobídek pro předčasné odcházení do důchodu.