Ovocnáři jsou zatím opatrnější. Škody jsou, jejich výše ale není konečná. „Nechtějte po mně nějaká procenta nebo odhady. Ta situace se mění. Některé plochy, který vypadaly špatně, se nám zlepšily, jinde se zase stav na první pohled jen málo zasažených sadů zhoršuje,“ uvedl ředitel společnosti SADY CZ, s. r. o., v Bzenci na Hodonínsku Vojtěch Šafařík.

Přidal i rok starou zkušenost, proč je v hodnocení opatrný. Sadaři se totiž starají i o broskvový sad ve Vnorovech na Hodonínsku. „Tam loni po mrazech taky nic nevěstilo, že je něco špatně. A pak, za čtyři týdny, během chvíle opadaly všechny plody. I to je důvod, proč se bráním nějakým odhadům. Opravdu se situace stále vyvíjí,“ dodal.

My jsme přežili téměř beze škod. Ano, některé hlavy na krajích řádků jsou trochu chycené mrazem, ale je to jen minimum technolog ZD Sedlec Ctirad Králík

Zatím je jediná jistota. Červená jablka mráz již poznamenal. Odrůdu Idared z velké části, Jonagold středně. Do jaké míry, to ale ukážou až další týdny.

Podobně mluví i pěstitelé meruněk. „Je brzy. Odhad škod jsme zatím ještě neřešili. Škody budou, jaké ale, to ukáže až závěr května a jeho propad úrody,“ říká vedoucí sadů společnosti Pomona v Těšeticích na Znojemsku Karel Bobek.

Na přelomu května a června totiž stromy samy vyhodnocují situaci a části plodů se zbavují. To, co dřevina nezvládne uživit, opadá. Letos se to může týkat i mrazem postižených plodů. Některé jeví znaky poškození, zda se vzpamatují nebo spadnou, si ovocnář netroufá tipovat.

Zdraží víno?

To u vinařů již předseda Svazu vinařů Tibor Nitray vyčíslil škodu na půl miliardy korun. V souvislosti s tím avizoval i možnost zvýšení ceny vína. Ztráty na úrodě hroznů ale nejsou všude. V některých lokalitách byl mráz k vinařům milosrdný.

„My jsme přežili téměř beze škod. Ano, některé hlavy na krajích řádků jsou trochu chycené mrazem, ale je to jen minimum,“ netají spokojenost se stavem vinic technolog ZD Sedlec Ctirad Králík. Sklepmistr vinařství, produkujícího Sedlecká vína, věří, že mráz už je neohrozí.

Muškát moravský a Sauvignon ale asi už nic nezachrání, tam je polovina úrody pryč Místopředseda Vinařské asociace Jiří Maděřič

„Vyhráno ale ještě není, rok se hodnotí, až když jsou hrozny ve sklepě,“ připomněl Králík, že se ještě může stát hodně věcí.

Místopředseda Vinařské asociace Jiří Maděřič z Moravského Žižkova na Břeclavsku potvrdil škody na vinicích. Situace ale možná nebude taková, jak vypadala po bezprostřední obhlídce po mrazivé noci.

„Dobrá zpráva je, že polovina z poškozených oček se vzpamatovává nebo podrůstají podočka. Muškát moravský a Sauvignon ale asi už nic nezachrání, tam je polovina úrody pryč. Naproti tomu Frankovka a Zweigeltrebe téměř beze zbytku vše dohání, vypadá to, že regenerační postřik pomohl,“ konstatoval po páteční obhlídce vinic.

Zástupce dalšího sdružení vinařů je střízlivý i k odhadům vlivu mrazů na cenu vína. „Zatím nepředpokládám, že by kvůli mrazům bylo nutné zdražovat,“ řekl Maděřič.