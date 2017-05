Inovovaná hranatá jednolibrovka s hologramem, který se mění při jejím naklonění, začala platit na konci letošního března.

Některé kusy prodávané na internetové aukční síni eBay jsou prasklé nebo jim vypadla prostřední část. Prodávající tvrdí, že příčinou jsou chyby při ražbě. Zatím není jasné, kolik mincí je vadných, uvedl list. Královská mincovna na žádost o vyjádření nereagovala.

Před týdnem se ale k možným pochybením vyjádřila po podezření jednoho ze zákazníků, který se údajně už setkal s padělkem nové mince. O zadržení žádného padělku nemá zprávy.

Minting errors create new polo pound coin.

