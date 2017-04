Testy se konají na šestikilometrovém úseku dálnice u města Templin severně od Berlína. Kamióny mohou sklopit pantografy, předjíždět a poté se opět připojí k trolejím. Na baterii dokážou jet několik kilometrů. Při brzdění dodávají elektřinu zpátky do sítě.

Siemens používá technologii podobnou té, která se používá po celém světě v železniční dopravě.

