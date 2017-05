Liberální strana předloží do parlamentu návrh novely zákona o silniční dopravě, který reaguje na napětí mezi taxikáři a Uberem. Odborník strany pro dopravu Miroslav Ivan potvrdil, že s návrhem přichází proto, že stát vzniklou situaci neřeší.

SaS by pro taxikáře ponechala pouze povinnost mít taxametr a zveřejnit sazebník služeb. Poslankyně SaS Jana Kiššová vnímá téma kolem taxikářů jako celkový problém podnikatelského prostředí.

Je to po dlouhé době konstruktivní reakce politiků na měnící se chování spotřebitelů, u kterých roste ochota využívat sdílených platforem Aleš Rod, expert na sdílenou ekonomiku

„V průběhu let se podmínky zpřísňovaly, stále víc a víc se regulovalo,“ upozornila. SaS proto navrhuje jednodušší pravidla, které však budou platit pro všechny.

Krok správným směrem, chválí odborník



Návrh opoziční strany chválí český odborník na sdílenou ekonomiku Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz. „Slovenský návrh jde jednoznačně správným směrem. Je totiž po dlouhé době konstruktivní reakcí politiků na měnící se chování spotřebitelů, u kterých roste ochota využívat sdílených platforem,” uvedl pro Novinky.

V případě schválení novely by pro taxikáře neplatila povinnost platit stanoviště, prokazování odborné způsobilosti, finančního zabezpečení, minimální věk 21 let, povinné psychotesty, předpisy týkající se velikosti zavazadlového prostoru a věku vozidla.

Náš názor je, že by mělo dojít k deregulaci Peter Kažimír, slovenský ministr financí

SaS navrhuje zavedení nové formy podnikání, volnou živnost s názvem smluvní nepravidelná doprava, která by fungovala na principu dohody mezi cestujícím a poskytovatelem. „Spotřebitel bude muset být předem informován o maximální ceně dopravy,“ dodal Ivan s tím, že občan se sám rozhodne, koho služby využije.

K deregulaci se přiklání i ministr financí



Slovenský ministr financí Peter Kažimír připustil, že stát se možná přikloní k volnějším pravidlům pro taxikáře.

„Náš názor je, že by mělo dojít k deregulaci. To znamená, aby se snížily náklady na fungování dnešních taxikářů a tím pádem by došlo k férové soutěži,“ dodal šéf resortu financí.

Kažimír se neztotožňuje s tvrzením taxikářů, že řidiči Uberu neodvádějí peníze do státní kasy. „Podle našich zjištění si plní své daňové a odvodové povinnosti,“ řekl. Pokud by poslanci nepřijali návrh SaS, vláda může předložit vlastní návrh nebo přistoupit k modifikaci opozičního předlohy pomocí poslaneckých návrhů.

Výsledkem dobývání renty jsou dražší služby a nízká motivace služby zkvalitňovat Aleš Rod, expert na sdílenou ekonomiku

Na Uber bylo před nedávnem kvůli působení v Bratislavě podáno trestní oznámení. Díky tomu, že bylo zamítnuto, služba může ve slovenské metropoli působit i nadále.

Spory s taxikáři a dobývání renty

Uber působí na Slovensku od září 2015. Ve středu bratislavští taxikáři v rámci protestu zpomalovali dopravu ve městě, v minulosti i napadali řidiče a zákazníky Uberu.

Předseda unie taxikářů Ondrej Wenzl si stěžuje, že řidič Uberu nedodržují platný zákon. Návrh na změnu legislativy se však taxikářům nelíbí. Podle Aleše Roda to je spíše argument proti regulacím než pro ně.

„Regulace a trvání na – z pohledu technologického pokroku nesmyslných a překonaných – podmínkách pro provoz taxislužby i smluvní přepravy osob jen konzervuje status quo, který vytváří jistotu zisku regulovaným subjektům,” zdůraznil Rod.

Dobývání renty Anglicky rent-seeking, v ekonomice označuje politickou činnost zájmové skupiny či jednotlivce, kteří věnují své zdroje na zajištění monopolních práv. Tato činnost zvyšuje náklady vstupu nových hráčů na trh a znevýhodňuje a zatěžuje všechny, kteří danou výhodu nemají. Následkem dobývání renty jsou dražší a méně kvalitní služby.

„Je přece absurdní, když regulované subjekty chtějí samy na sebe uvalit tvrdší regulaci, namísto toho, aby chtěly rozvázat ruce k hladšímu podnikání! Dělají to právě proto, aby ochránily 'svůj' trh před novými obchodními modely, které nabízí třeba Uber. A nejen on,” dodal.

Podle Roda jde o jednání regulovaných subjektů, které ekonomie označuje jako dobývání renty. „Jeho výsledkem jsou dražší služby a nízká motivace služby zkvalitňovat. Proto podporuji deregulaci, která umožní platformám jako Uber zvyšovat užitek maximálnímu počtu uživatelů, ať již řidičů nebo zákazníků,“ uzavřel Rod.

Férové prostředí a spokojenost zákazníka



Krajský soud v Brně v dubnu vydal předběžné opatření, jímž činnost Uberu zakázal, čímž vyhověl návrhu společnosti Lido Taxi Radio. Představitelé města tehdy uvedli, že řidiči Uberu porušují platné zákony, nicméně avizovali otevřenost jejich případné změně. [celá zpráva]

„Jakákoliv novelizace zákona, která najde vhodný kompromis mezi zajištěním dostatečně kvalitních služeb a nástupem moderních technologií je vítaná,” sdělil Novinkám náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan s tím, že slovenský návrh nestudoval.

„Všeobecně se dá ovšem říct, že cílem státu by mělo být zajištění férového konkurenčního prostředí a spokojenost zákazníka taxislužeb,” dodal.