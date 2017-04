„Zavedení stejných kontrolních pravidel pro STK i emise by zásadně zúžilo prostor pro podvody a manipulace, jako je například obcházení měření emisí u vozidel, kterým chybí filtr pevných částic,“ uvedl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Při prohlídce vozu, u kterého řidič žádá o udělení nové známky STK, je vše zaznamenáno na kamery. Opisuje se stav tachometru a probíhá celá řada dalších evidenčně-kontrolních mechanismů.

Stačí částečně ucpat výfuk



Díky dokumentaci a možnosti dohledání, kdy a kdo provedl prohlídku vozu, je ve Stanici technické kontroly prakticky minulostí praxe, kdy technik nad stavem vozu jen mávl rukou. U emisí ovšem podle Autoklubu nic takového neexistuje. Prostor pro manipulaci s výsledky je tedy velký.

„V České republice se běžně objevují nejrůznější způsoby, jak při emisích podvádět. Odběrná hadice na zplodiny se například vůbec nestrká do výfuku či se částečně ucpává. Těch způsobů manipulace s výsledky je mnoho,“ upozorňuje dopravní expert Autoklubu ČR Robert Vacek. Podle směrnice EU by od května 2018 měly emise měřit pouze STK a emisní měřicí stanice by měly zaniknout.

Stanice nezaniknou



Ministerstvo dopravy (MD) dokonce plánovalo nečekat a přikročit k tomu již letos. Jak ale vyplývá z už schválené novely zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která účinnosti nabude od 1. června, stanice měření emisí se rušit nebudou.

„Po připomínkách podnikatelů se nám s Bruselem podařilo dojednat, že tyto emisní stanice mohou v ČR fungovat dál. Jejich zaměstnanci budou sice muset mít kvalifikaci pro emise i STK, to se ale dá zvládnout doškolením,“ zdůvodňuje to mluvčí MD Tomáš Neřold.

Zatímco Stanic technické kontroly je v České republice jen kolem 370, samostatných emisních stanic je 1800. Prakticky všechny STK už přitom svou činnost o měření emisí rozšířily. Tím spíše je podle Autoklubu ČR potřeba vnést do toho účinnější kontrolní pravidla.

Od loňského dubna mají policisté novou pravomoc odebrat řidiči při silniční kontrole za vážné technické závady vozidla malý technický průkaz. Za rok, který od té doby uplynul, však bylo při namátkové kontrole odebráno jen kolem dvou set techničáků a zhruba šest tisíc řidičů muselo po nehodě znovu na STK. To vzhledem k vysokému průměrnému stáří vozového parku v naší republice není příliš velký počet.

Odebrání malého technického průkazu přitom hrozí i za chybějící filtr pevných částic, bez nějž v Česku jezdí statisíce vozidel. „Když policista zjistí, že vozu schází podstatná část výfuku, k níž patří i filtr pevných částic nebo katalyzátor, může to označit za nebezpečnou závadu, jak ji definuje vyhláška,“ připomíná Autoklub ČR. Dopravní policie ovšem zatím není přístroji k mobilnímu měření emisí vybavena.