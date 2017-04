Bourat se budou dva mosty mezi Ostředkem a Šternovem a jeden v úseku Hořice–Koberovice. Pro úplnou uzavírku zvolilo ŘSD noc ze soboty na neděli kvůli slabšímu provozu v tuto dobu.

Kompletní uzavírka dálnice potrvá od sobotních 19:00 do nedělních 09:00. Ve směru na Brno budou auta v této době sjíždět na 21. kilometru u Mirošovic a dále pojedou po silnici I/3, dálnici D3 a silnicích I/19 a I/34 směrem na Humpolec, kde se opět napojí na dálnici. Stejnou objízdnou trasu použijí i řidiči v opačném směru z Brna.

Místní doprava ve směru od Prahy může po dálnici D1 pokračovat až na mimoúrovňovou křižovatku Ostředek (EXIT 34) a ve směru od Brna až na křižovatku Koberovice (EXIT 81) a poté využít neznačenou objízdnou trasu.

S dopravními komplikacemi ale musí řidiči počítat bezprostředně před uzavírkou i po jejím skončení. V úseku Hořice–Koberovice bude v sobotu od 13:00 do 19:00 provoz kvůli přípravám demolice sveden do jednoho provizorního pruhu. V neděli, po skončení úplné uzavírky potrvá stejné omezení provozu na dálnici do 15:00.