Časopis dTest poslal do laboratoře 12 vzorků jogurtů zakoupených na pultech českých obchodů, které svým názvem a často i grafickým zpracováním na Řecko odkazují. Výsledky testů ukázaly, že více než polovina z nich by měla do prázdnin změnit buď název, nebo recepturu.

O tom, čím je řecký jogurt zvláštní, nemají mnozí lidé jasnou představu. Ani české předpisy tento druh jogurtu dlouho neznaly a své speciální legislativní kategorie a požadavků na kvalitu se dočká až 1. července letošního roku. Platit začne nová vyhláška ministerstva zemědělství o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, která navazuje na předpisy EU.

Vyšší obsah bílkovin



„Název řecký jogurt s místem výroby většinou nesouvisí, řecký je jeho speciální způsob výroby. Z běžného jogurtu se po fermentaci odkapáním odstraňuje syrovátka, čímž dochází k jeho výraznému zahuštění. Chemicky se tato úprava projevuje nápadným zvýšením obsahu bílkovin ve výsledném výrobku,“ vysvětluje Hana Hoffmannová z dTestu.

Podle řeckých předpisů by scezený jogurt měl obsahovat alespoň 5,6 procenta bílkovin a takový je i požadavek české vyhlášky. Naproti tomu běžný jogurt z kravského mléka obsahuje okolo 3,5 procenta proteinů.

Laboratoř změřila obsah bílkovin v jogurtech. U žádného vzorku nebyly zjištěny významné rozdíly mezi deklarovaným a skutečným množstvím bílkovin uvedeným na obalu. Ovšem ono uvedené množství bylo u sedmi značek pod budoucím českým limitem, který vychází z řecké normy – množstvím bílkovin se tak příliš nelišily od běžného jogurtu.

Zdravotně bez závad



„Zbylých pět výrobků splnilo připravovaný legislativní limit již nyní. Prvenství v soutěži o nejvyšší obsah bílkovin si odnesla značka Milko, zastoupená hned dvěma výrobky, přičemž Řecký jogurt bílý této značky se také stal celkovým vítězem testu,“ uvedla Hoffmannová: „Na opačném konci hodnoticího spektra celkově skončil Přírodní jogurt řeckého typu Laktos, a to kvůli nízkému obsahu bílkovin i slabšímu výsledku v hodnocení chuti, vzhledu a konzistence,“ dodala.

Speciální limit tučnosti pro řecké jogurty nová vyhláška nepřinese, z principu může být řecký jogurt klidně i nízkotučný. Správný jogurt by měl chutnat nasládle a mírně nakysle, za vady se u jogurtů považuje nestejnorodá a nepřirozená barva, nehomogenní, řidší, méně soudržná, hrubá, písčitá nebo krupičkovitá konzistence. Vítaná není ani příliš se uvolňující syrovátka.

U testovaných bílých řeckých jogurtů byla v laboratoři také hodnocena chemická bezpečnost a sledován výskyt nežádoucích látek, které by se mohly v mléce objevit. „Zkouškami chemické bezpečnosti prošly všechny jogurty s čistým štítem,” uzavřela Hoffmannová.