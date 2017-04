Podle informací Práva žádal Babiš osobním dopisem premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), aby se do kroků státního podniku vložil. „Z pohledu obyvatel města Ostravy je postup státního podniku Diamo naprosto nesrozumitelný a skandální. Neboť uprostřed Ostravy zeje díra jménem Laguny Ostramo plná toxických odpadů, které se vyplavují do podzemních vod a z nichž nebezpečné látky těkají do ovzduší a dýchají je obyvatelé blízkého sídliště, a státní podnik Diamo, který nedokázal za dlouhých 12 let a bezmála tři miliardy korun sanaci této lokality dokončit a žádá ministerstvo financí o další stovky milionů až miliardu korun na dofinancování,“ píše se v něm.

Diamo ve čtvrtek vydalo tiskovou zprávu poté, co Právo požadovalo reakci.

Koksovna Trojice je území nedaleko centra Ostravy, které sousedí s haldou Ema či Slezskoostravským hradem. V budoucnu by tam podle ČTK měly být rodinné domy či les. Náklady na vyčištění se pohybují kolem 960 miliónů korun. Práce potrvají tři roky, platit je má ministerstvo průmyslu a obchodu. Podnik je chce zahájit ještě letos.

Koksovna Trojice je součástí Trojického údolí, které leží pod nejznámější ostravskou pod haldou Ema.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Laguny mají přednost, psal primátor Sobotkovi



Primátor Macura se netají tím, že Sobotkovi, coby donedávna zastupujícímu ministru průmyslu, kvůli Koksovně Trojice také psal. „Je to dva až tři týdny zpět. Požádal jsem, ať se zakázka na sanaci Trojice zruší a peníze v řádech stovek miliónů převedou na urychlenou likvidaci lagun Ostramo. Odpověď jsem zatím nedostal,“ nastínil s tím, že jeho žádost nemá žádnou souvislost s Babišovým dopisem.

„Je pro mě velkým překvapením, že v situaci, kdy se tady mácháme už druhou dekádu s lagunami Ostramo, a zatím bez nějakého konkrétního horizontu vyřešení, a jako důvod se uvádí nedostatek peněz, tak že za takového stavu se tady otevře další velká sanační akce, která není podle mě vůbec prioritní,“ upozornil. Dodal, že lokalita kolem Koksovny Trojice je v současnosti už zelenou plochou s keři a stromy.

Starostka městského obvodu Slezská Ostrava Barbora Jelonková (ČSSD) informaci o sanaci Trojického údolí ale uvítala, s územím se podle ní dá do budoucna pracovat. Experti odhadují, že v lokalitě je nejméně 160 000 tun nebezpečných odpadů. Půda obsahuje například olovo, rtuť, kyanidy a fenoly.

Ropné laguny po bývalé chemičce Ostramo jsou jedny z největších ekologických zátěží v ČR. Ministerstvo financí i město by nyní rádo na jejich likvidaci převedlo peníze určené na vyřešení ekologické zátěže v bývalé Koksovně Trojice.

FOTO: Pavel Karban, Právo

„Trojické údolí patří mezi silně kontaminované lokality, které máme dobře prozkoumané a umíme si s nimi poradit,” uvedl ředitel podniku Tomáš Rychtařík. Podle mluvčí Diama Jany Dronské se bude sanace platit z rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu, z prostředků určených na zahlazování následků hornické činnosti.

Lokalita Trojice zahrnuje dva provázané areály, bývalý uhelný důl Trojice, kde těžba skončila v roce 1967, a bývalou koksovnu Trojice. Její provoz skončil v roce 1983. Údolí je postiženo důlní činností spojenou s těžbou uhlí. Jde o štoly a odplyňovací vrty.

Snahy některých politiků o zastavení projektu nejsou podle Drobské opodstatněné a znamenaly by ponechání ekologické zátěže na místě na několik dalších let. „Obavy, že se zbrzdí práce na lagunách Ostramo, nejsou na místě, neboť sanace lagun je financována ze zdrojů ministerstva financí a akce probíhá v souladu s nastaveným harmonogramem, podle něhož je momentálně řešena část na odstranění nadbilančních kalů z lagun,“ dodala.

Podle ministerstva financí je ale postup Diama nejen v rozporu s usnesením vlády, ale hlavně v rozporu s účelným a hospodárným vynakládáním finančních prostředků.