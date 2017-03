Noční práce probíhají v rámci modernizace D1 v úseku č. 15 mezi exity 112 Jihlava a 119 Velký Beranov.

„V posledních čtrnácti dnech je to už druhá noční práce na modernizaci dálnice D1. Uzavření šestikilometrového úseku dálnice u Jihlavy jsme povolili na celkem 14 hodin, během kterých musí stavaři stihnout zbourat nadjezd a zase obnovit provoz. Mezi Prahou a Brnem stavíme prakticky za provozu novou dálnici, což je náročné pro stavbaře i pro řidiče,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Objízdná trasa bude vyznačena. V obou směrech je vedena po silnici I/38, II/523 (ul. Jiráskova), II/602 (ul. Hradební) v Jihlavě a po silnici II/602 a II/353 přes obec Velký Beranov.

Opravy až do roku 2020



Omezení v místě demolice mostu začnou na dálnici už v sobotu od 17:00, kdy bude doprava v obou směrech kolem 116. kilometru D1 stahována do jednoho jízdního pruhu. V jednom pruhu budou auta tímto místem projíždět také po ukončení úplné uzavírky v neděli, a to do 19:00.

Modernizace 160 kilometrů nejstarší a nejvytíženější dálnice D1 v úseku z Prahy do Brna začala v roce 2013, práce mají skončit v roce 2020. Na všech úsecích, kde se pracuje, je provoz veden ve čtyřech pruzích, po dvou v každém směru.

„Způsob modernizace české dálnice je inspirován opravou německé dálnice A13 z Drážďan do Berlína, která je shodně dlouhá a probíhala ve stejném režimu,” dodal Rýdl.