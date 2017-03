Jih Austrálie trápí v posledních týdnech série výpadků elektřiny, tzv. blackoutů. Desítky tisíc domácností byly bez elektřiny. Výpadky souvisí s vlnou veder přes 40 stupňů Celsia, síť nezvládá, když všichni zapnou klimatizace na plný výkon.

Ve čtvrtek ředitel divize baterií Tesla Lyndon Rive řekl, že firma by mohla potíže vyřešit nainstalováním baterií o kapacitě 100 až 300 megawatthodin během sta dní.

@mcannonbrookes Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you?