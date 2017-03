„Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vložila do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) informaci o zjištění závadné potraviny,“ uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Salmonelu analýza zjistila u půlkilového balení mixu hovězího a vepřového masa. Jako výrobce je uvedený „Zaklady Miesne Henryk Kania S.A.“ z Mokrska v Polsku.

"Výrobek inspektoři odebrali v distribuci společnosti Lidl Česká republika v.o.s.," uvedl Kopřiva. Produkt už se v tuto chvíli neprodává, měl totiž na etiketě datum spotřeby do 5. března, tedy do neděle minulého týdne. Lidé by jej však mohli mít třeba v mrazáku.

„SZPI důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobek doma v zamrazeném stavu, aby jej nekonzumovali, ani nerozbalovali a případně vrátili do místa, kde jej zakoupili. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv,“ upozornil Kopřiva.

S prodejcem inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce.