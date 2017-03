„Zesílené okraje déle vydrží, takže maminka bude mít méně práce,” uvedl řetězec na kontroverzní etiketě.

Společnost, která se specializuje na prodej oděvů a potravin a která má po světě zhruba 1380 prodejen, podle kritiků projevila zpátečnické smýšlení. Vychází podle nich ze staromódního konceptu, že zašívat umějí pouze ženy.

@glosswitch example of sexism from @marksandspencer on pair of school trousers 'less work for Mum'. So thoughtful of them. pic.twitter.com/JPgJkl18y4