„Pokud nás některý z našich zákazníků požádá o dodání materiálů, je naší odpovědností to udělat,“ uvedla firma Cemex v prohlášení. „To ale neznamená, že se Cemex bude přímo účastnit tohoto projektu,“ dodala.

Pokud by se na dodávkách materiálu mexická firma nakonec podílela, mohlo by to být v protikladu vůči proklamacím Trumpa, že hodlá nakupovat od amerických firem a dávat práci Američanům.

Cemex založený v roce 1906 v mexickém Monterrey se časem stal jedním z největších světových výrobců a působí po celém světě včetně Česka. Největším trhem jsou přitom pro firmu právě Spojené státy, které tvoří asi 28 procent tržeb, zatímco Mexiko 20. Cemex má kanceláře v New Yorku a Houstonu a dodává cement například pro stavbu největší budovy v San Francisku Salesforce Tower a 83patrového mrakodrapu v Miami.

Trumpova administrativa zatím neposkytla mnoho podrobností ohledně slibované zdi. Minulý týden Trump prohlásil, že „stavba brzy začne“ a že má „velký předstih v harmonogramu“.

Stavba za půl biliónu

Na části hranic USA a Mexika již nyní stojí plot, který má bránit přechodu nelegálních migrantů a pašování drog.

Není jasné, kolik by měla nová zeď stát. Trump dříve mluvil o 12 miliardách dolarů (308 miliard korun), agentura Reuters ale s odkazem na zdroj z amerického ministerstva vnitra uvedla, že to může být až 21 miliard dolarů (540 miliard korun).

Trump opakuje, že zeď zaplatí Mexičané, což mexická vláda razantně odmítá. Trump v reakci navrhl zavést clo na zboží z Mexika a zdanit peníze, které posílají mexičtí pracovníci z USA domů rodinám.