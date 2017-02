Kontroloři zjišťovali, jak v letech 2009 až 2016 ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) železniční systémy budovaly.

„Kontroloři se zaměřili na komunikační systém GSM-R a zabezpečovací systém ETCS, který předává informace a pokyny strojvedoucímu či v případě potřeby umožní převzít kontrolu nad vlakem,” popsala mluvčí NKÚ Olga Málková.

Oba systémy by měly být zavedeny do roku 2030, nejpozději do roku 2050. Pro úspěšné a smysluplné fungování musí být zavedeny oba, což by podle odhadů mělo vyjít na desítky miliard korun.

Jak NKÚ upozornil, systém GSM-R má přitom jednoho monopolního dodavatele. „U takového monopolu přitom vždy hrozí, že se negativně promítne do cen následně vysoutěžených zakázek a výsledek se výrazně prodraží,” připomněl NKÚ.

Jako příklad uvedl nákup mobilních telefonů pro tento systém. „Odolnější varianty mobilního telefonu odpovídající drážním potřebám nakupovala SŽDC v rozmezí od 40 tisíc do 64 tisíc korun, mobily GSM-R pro běžný provoz přitom pořizovala za téměř stejnou cenu kolem 15 tisíc korun,” upozornila Málková.

Podle vyjádření ministerstva dopravy mohou za pomalé zavádění dřívější kroky resortu z let 2010 a 2011, kdy jej vedl Vít Bárta.

„Zpoždění navíc nabral i samotný vývoj a testování technologie ETCS, což brzdí plány EU nejen v České republice, ale i v ostatních státech,” citovala ČTK mluvčího ministerstva Tomáše Neřolda.