Stát tak postupně likviduje následky případu, který premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) označil za jednoho z největších kostlivců, jenž na ně po nástupu do vlády vypadl ze skříně. Podle něho bylo zbytečné naftu v Německu mít, když mohla být bez problémů uložena v Česku.

„Dnes máme v České republice čtyřiadvacet vlaků s naftou. Jsme tedy na třetině celkového objemu z Kraillingu,“ řekl Právu Švagr s tím, že další vlak z Bavorska vyrazil ve čtvrtek.

Kvalita odpovídá

O svěření nafty do rukou německé soukromé společnosti rozhodla česká vláda v roce 2010. Kauza propukla o čtyři roky později, kdy firma Viktoriagruppe zkrachovala. Sklad poté koupila společnost Krailling Oils Development.

Do Česka už dorazila třetina vlaků se zablokovanou naftou.

FOTO: SSHR

Spekuluje se, že v pozadí této firmy stojí podnikatel Tomáš Pitr. Jednatelkou Krailling Oils Developmentu je pak právnička Kateřina Radostová, která kandidovala v evropských volbách za Úsvit.

Na veřejnost také prosakovaly obavy, že nafta v hodnotě 1,2 miliardy korun může být kvůli dlouhému uskladnění znehodnocena. Podle Švagra se ale takové zvěsti dosud nepotvrdily. „Zatím byla u všech vlaků potvrzena kvalita v souladu s normou. To je pro Českou republiku dobrá zpráva. Pokud máme v naftě uloženou zhruba miliardu korun, třetinu částky už máme doma. Nemohu ale garantovat, že kvalita zbývající nafty bude obdobná,“ dodal.

Nafta proudí zpět do ČR dvakrát týdně, a to do čtyř skladů Čepra. Správa tlačila na to, aby naftu do Česka vozily tři vlaky týdně, což se ale nepodařilo. Jako limitující se ukázala kapacita celní správy v Německu, nedostatečný je i počet pracovníků ve skladu v Kraillingu a jako úzké místo se ukázaly také kapacity přečerpávacích zařízení.

FOTO: SSHR

Podaná žaloba

Insolvenční správce Viktoriagruppe Mirko Möllen chce po SSHR více než dva milióny eur, tedy zhruba 56 miliónů korun. Je přesvědčen, že Česká republika v německém Kraillingu naftu skladovala pod cenou. Na SSHR proto na konci loňského roku podal žalobu.

Správa už v tomto směru začala spolupracovat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Uděláme všechno pro to, abychom dokázali a prokázali, že jsme platili částku, která je podle nás správná a odůvodněná,“ odmítá obohacení českého státu Švagr.

„Jedinou pohledávku, kterou insolvenční správce českému státu uznal, je chybějících 6,3 miliónu litrů paliva,“ řekl Právu mluvčí SSHR Jakub Linka.

Nesrovnalost proti evidenčnímu stavu v roce 2014 odhalili němečtí celníci. Všechna nafta by měla být na českém území letos v létě. Souběžně s jejím odvozem se snižují poplatky, které český stát musí za její uskladnění platit.