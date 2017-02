Vláda schválila v roce 2014 zprávu, která řešila dotěžení ložiska uranu Rožná u Dolní Rožínky na Žďársku a přípravu těžby nového ložiska v Brzkově na Jihlavsku. Proti možné těžbě u Jihlavy dlouhodobě vystupují ekologové i místní občané.

Mluvčí ministerstva průmyslu František Kotrba uvedl, že dosavadní text připravované surovinové politiky týkající se uranu bude v tomto smyslu upraven. Z oblastí, které nová surovinová politika řeší, považuje podle něj ministerstvo za mnohem významnější například potenciální zdroje takzvaných moderních high tech surovin.

„Příkladem je lithium, které může být klíčem k rozvoji elektromobility a skladování energie,” dodal. Návrh nové surovinové politiky chce ministerstvo předložit vládě v dubnu letošního roku.

Důl v Rožné končí



Vláda loni v lednu schválila materiál o možných řešeních důsledků uzavření uranového dolu v Rožné. Útlum tamní těžby od roku 2016 do konce roku 2018 má státní podnik Diamo celkem přijít na 235,8 miliónu korun.

Podle dřívějších informací má likvidace ložiska Rožná začít v letošním roce. Rožná je posledním fungujícím uranovým dolem nejen v Česku, ale i ve střední Evropě, v provozu je skoro šest desetiletí.

Ministerstvo průmyslu ve verzi návrhu surovinové politiky uvádí, že prioritou Česka v surovinové politice zůstává bezpečnost dodávek. Mezi dalšími strategickými cíli pak materiál zmiňuje například ekonomicky přijatelné ceny surovin pro zpracovatele a spotřebitele nebo přednostní využívání surovin z domácích zdrojů, pokud je to ekonomicky a ekologicky možné. Podobné cíle obsahuje dosud platná surovinová politika ČR z roku 1999.

Temelín používá palivo z Ruska

FOTO: Marek Sviták

Jaderné elektrárny v ČR dosud používají jaderné palivo z Ruska, ČEZ se ale chystá příští rok testovat i palivo americké výroby.

„Dáme-li na misky vah několik let provozu našich jaderných reaktorů a po několik desítek let trvající obnovu krajiny, znečištěné podzemní vody, kontaminovanou půdu a náročnou sanaci po těžbě, tak my, jako obyvatelé, žijící v blízkosti plánovaného dolu víme, co zvolit,” řekla Lucie Drahošová Stránská za spolek Naše budoucnost bez uranu. Doufá, že těžba uranu v Česku zůstane jen vzpomínkou na minulost.