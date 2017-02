„Žijeme z toho, že ve světě funguje volný obchod a máme volný přístup na trhy ve všech regionech,“ řekl Krüger na automobilovém kongresu v německé Bochumi. To podle něj vede k blahobytu ve všech regionech – včetně Spojených států.

Frankfurter Allgemeine Zeitung připomněl, že největší továrna na území USA ve Spartanburgu vyrábí až 450 tisíc aut ročně. Přitom 70 procent produkce této továrny společnost BMW vyváží mimo USA. Volný obchod tedy dává práci i americkým dělníkům.

Továrna v mexickém San Luis Potosi, kterou chce BMW otevřít v roce 2019, by po třech letech mohla vyrábět až 150 tisíc vozů.

Protekcionismus na vzestupu



I přes nepochybný přínos volného obchodu je však podle šéfa automobilky protekcionismus na vzestupu. „Protekcionismus není v našem odvětví nic neobvyklého,“ připomněl Krüger.

Protekcionismus, ochranářství

Protekcionismus (nebo také ochranářství) je termín, který popisuje upřednostňování a ochranu domácích výrobků, služeb a pracovníků před zahraniční konkurencí. Obvykle nepoškozuje jen dovážející zemi, ale i stranu, která cla uvalila. Opatření totiž vedou k vyšším cenám zboží i služeb a zpomalují hospodářský růst.

Prezident Trump ve společném rozhovoru pro německý deník Bild a britské The Times pohrozil mnichovské automobilce uvalením 35procentního dovozního cla na automobily dovážené do USA z Mexika. „Tím říkám, že musí postavit továrnu v USA – bude to pro ně mnohem lepší a bude to lepší i pro naše úsilí,” dodal americký prezident.

BMW do stavby továrny v San Luis Potosi investuje miliardu dolarů (25,7 miliardy korun). Bavorská automobilka v USA zaměstnává zhruba 70 tisíc lidí.