Obě nádraží získala společnost do dlouhodobého pronájmu výměnou za rekonstrukci nádražních budov. O správu pražského nádraží přišla loni v říjnu poté, co jí Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) neprodloužila smlouvu na užívání.

Firma totiž podle SŽDC nestihla včas dokončit opravy historické Fantovy budovy. Rekonstrukci nádraží v Mariánských Lázních firma dokončila v roce 2009.

Výnosy z nájemného, které představují většinu tržeb Grandi Stazioni, předloni meziročně vzrostly o 3,4 miliónu korun na 148 miliónů. Celkové výnosy se zvýšily o zhruba osm miliónů korun na téměř 195 miliónů korun. O více než 12 miliónů rovněž vzrostl zisk před zdaněním na zhruba 80 miliónů korun.

Grandi Stazioni mohla získat pronájem na 30 let

Grandi Stazioni měla pražské hlavní nádraží v nájmu od roku 2003 výměnou za rekonstrukci objektu. Pokud by ji zvládla dokončit do loňského 16. října, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let.

Za uskutečněné opravy SŽDC společnosti zaplatila 565 miliónů korun, což jsou podle státního správce nádraží prokazatelné náklady, které firma do rekonstrukce investovala. O dalších 200 miliónů se správa železnic s italskou firmou soudí.

Grandi Stazioni do loňského června většinově vlastnily italské dráhy. Nově firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská investorská skupina Borletti Group.

Předloni česká pobočka Grandi Stazioni hospodařila se ziskem 54 miliónů korun při výnosech přesahujících 144 miliónů korun.