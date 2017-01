La Stampa v sobotu uvedla, že Intesa studuje možnost významné investice do Generali. Součástí dohody by byla i Allianz, která by v rámci transakce mohla převzít některá aktiva Generali.

Italská banka ani Generali zprávu agentuře Reuters nekomentovaly. Akcie Generali dopoledne posilovaly o téměř sedm procent.

Skupina Generali patří mezi přední světové pojišťovny a ve více než 60 zemích má zhruba 76 tísíc zaměstnanců. Vedle západní Evropy získává pozice v Asii i v regionu střední a východní Evropy, kde působí prostřednictvím holdingové společnosti Generali CEE Holding.

Předním členem Generali CEE Holding je v České republice Česká pojišťovna. Do funkce ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holding byl před týdnem jmenován bývalý guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer. [celá zpráva]