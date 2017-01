„Zažili jsme tři velmi teplé zimy za sebou, a tak lidé trochu pozapomněli, jak má u nás normální zima vypadat,” uvedl ředitel TS ČR Martin Hájek.

Aktuální zimní počasí však většině tepláren dělá radost. Například generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon minulý týden řekl, že vyšší výroba a prodeje tepla od počátku zimy zatím zvýšily tržby společnosti přibližně o 75 miliónů korun.

Zvýšení objemu tepla dodaného pro vytápění zaznamenaly podle sdružení teplárny také za celý loňský rok. Proti předloňskému roku šlo o nárůst o tři až pět procent. Důvodem trendu bylo podle TS ČR chladnější počasí oproti roku 2015. Sdružení podotklo, že objem dodávek byl ale pod dlouhodobým průměrem.

Dlouhodobý normál je chladnější



„Rok 2016 byl v topném období, tj. od ledna do května a od září do prosince, přibližně o čtyři procenta chladnější než rok 2015 a tomu odpovídá vyšší dodávka tepla z tepláren. V porovnání s dlouhodobým normálem z let 1971 až 2000 byl však rok 2016 naopak o více než šest procent teplejší,” uvedlo sdružení.

Teplárenské sdružení ČR bylo založeno v roce 1991, jeho členové dodávají teplo třem čtvrtinám domácností, které teplo z tepláren v Česku využívají. Jde o 1,2 miliónu domácností, v nichž žijí více než tři milióny obyvatel. Členové sdružení dodávají teplo i průmyslovým podnikům, školám, nemocnicím nebo úřadům.