„ČNB je od začátku roku pod masivním tlakem, jaký nepoznala od zavedení kurzového závazku. Za první dva týdny dosáhly intervence více než 250 miliard korun. Každý den centrální banka musela vykoupit v průměru jednu miliardu eur, aby uchránila svůj kurzový závazek,“ řekl Novinkám hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Doposud ČNB nejvíc utratila na intervencích hned po jejich zahájení v listopadu 2013, kdy to bylo 200 miliard. ČNB v rámci intervencí tiskne koruny a za ně nakupuje eura do devizových rezerv.

Spekulanti, často zahraniční investoři, nyní nakupují českou korunu s vidinou jejího posílení po ukončení kurzového závazku.

”Podle našich předběžných odhadů musela ČNB v průběhu ledna intervenovat zhruba kolem 250 miliard korun. Její aktivita kulminovala v prvních dnech minulého týdne se zveřejněním prosincové inflace, kdy se intervence přiblížily 100 miliardám korun,“ uvedl ekonom ING Jakub Seidler.

Spekulanti už nyní drží několikaletou poptávku po korunách ekonom České spořitelny David Navrátil

Silný příliv spekulativního kapitálu na korunu potvrzuje i hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. „Podle našich odhadů za první dva lednové týdny nakoupila centrální banka společnou evropskou měnu v objemu zhruba 10 miliard eur (270 miliard korun),“ řekl.

Ukončení většina ekonomů čeká už ve druhém čtvrtletí

Ekonomové vycházejí z průběžných údajů o devizových obchodech, které ČNB zveřejňuje. Přesný objem intervencí ČNB vyčísluje vždy s dvouměsíčním zpožděním.

ČNB zahájila intervence s cílem nedovolit koruně posílit pod 27 korun za euro. Cílem intervencí bylo zabránit deflaci (poklesu cen) a podpořit růst ekonomiky. Ideální inflace je podle ČNB kolem dvou procent, což se v prosinci podařilo. [celá zpráva]

Podle průzkumu Reuters 13 ze 16 analytiků očekává, že ČNB ukončí politiku kurzového závazku už ve druhém čtvrtletí. ČNB samotná mluví o ukončení „v polovině roku“.

Koruna neposílí hned



Analytici ale mírní naděje, že by koruna před letními prázdninami výrazně posílila vůči euru.

„Koruna by byla za normálních okolností silnější a mohla by se pohybovat kolem 23-24 CZK/EUR. Ale na finančních trzích platí nemilá logika: pokud všichni něco očekávají, spekulují na to, tak se to většinou nestane. A je tomu tak i v tomto případě: právě spekulace, kvůli kterým centrální banka musí intervenovat, odsouvají toto posílení dál do budoucnosti,” řekl Navrátil.

Za posilováním koruny stojí dlouhodobě poptávka po korunách ze strany českých vývozců, kteří dostali zaplaceno v eurech za své zboží a směňují tyto sumy do korun.

„Díky intervencím je však nyní v ekonomice nadbytek korun a spekulanti už nyní drží několikaletou poptávku po korunách. Přitom tento spekulant doufá, že bude moci prodat koruny velmi rychle, nicméně záhy po exitu (ukončení intervencí) zjistí, že takových jako on je hodně, ale málo nakupujících. Jinými slovy, čím více ČNB bude intervenovat, tím větší bude mít jistotu, že týdny, měsíce či dokonce léta po zrušení kurzového závazku koruna dramaticky neposílí,” dodal ekonom České spořitelny.

„Ve dnech po exitu lze na měnovém trhu očekávat vysokou volatilitu a vzhledem k nedostatečné protistraně bude potenciál posílení koruny nízký,” odhaduje Seidler s tím, že v řádu několika měsíců podle něj koruna zamíří k rovnovážnému kurzu kolem 25,50 koruny za euro.