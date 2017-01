„Pro rok 2017 držíme predikci růstu HDP o 2,7 procenta zejména díky očekávanému oživení investiční aktivity, v níž doufáme i díky zlepšení čerpání fondů EU. Bohužel žádné další výraznější růstové faktory nevidíme," prohlásil ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu Bohuslav Čížek.

Ekonomiku bude podle něj naopak brzdit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, ukončení kurzového závazku ČNB a posilování koruny či slabý růst evropské i světové ekonomiky.

Z makroekonomického pohledu je nízká míra nezaměstnanosti pozitivní, pro firmy se však nedostatek pracovníků začíná stávat noční můrou.

Růst investic



„K růstu HDP přispívá hlavně spotřebitelská poptávka, takže by měl kopírovat rok 2016 a pohybovat se kolem 2,5 procenta. Tím spíše, že se ještě očekává růst investic vlivem uvolnění ventilu čerpání strukturálních fondů,” doplnil prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Z pohledu makroekonomického je podle něj dobře, že je nízká míra nezaměstnanosti, ale pro firmy se nedostatek pracovníků začíná stávat noční můrou. „Je to pro ně hlavní bariéra růstu. Prostě a jednoduše firmám chybí personální kapacity pro zajištění výroby a odbytu,” dodal.

Očekává se zvyšování mezd



Hospodářská komora počítá se zrychlením růstu ze 3,0 na 3,1 procenta. Průměrná míra inflace by měla stoupnout z 0,6 na 1,5 procenta, míra nezaměstnanosti pak podle metodiky šetření Českého statistického úřadu klesnout ze 4,1 na 3,9 procenta.

Měla by ještě více klesnout míra nezaměstnanosti, což by mělo být doprovázeno růstem platů a mezd.

Zaměstnavatelé budou pokračovat ve zvyšování mezd, letos podle zářijové prognózy přidají svým zaměstnancům nominálně 4,8 až pět procent. Podle prosincové prognózy komory český vývoz v roce 2017 spolehlivě překoná psychologickou hranici čtyř bilionů korun za rok.

Mimo automobilové odvětví se může export snížit

„I když letos překonáme čtyři bilióny korun celkového exportu, míra růstu bude proti stavu před dvěma roky čtvrtinová,” odhadl Havlíček. Pokud ukončí v roce 2017 centrální banka intervence, může s ohledem na spekulace na celkově dobrou formu ekonomiky posílit koruna větším skokem, což by spolu s nedostatkem pracovníků v exportně orientovaných firmách znamenalo stagnaci celkového vývozu.

„Připočteme-li k tomu fakt, že více než polovinu exportu činí firmy navázané na automobilový průmysl, pak by v jiných odvětvích mohlo dojít dokonce ke snížení míry exportu,” podotkl.

Růst české ekonomiky byl měl tento rok podle výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí a odhadů analytiků mírně zrychlit na 2,6 procenta z loňských 2,5 procenta. Zároveň by měla ještě více klesnout míra nezaměstnanosti, což by mělo být doprovázeno růstem platů a mezd. Inflace by měla rovněž růst a přiblížit se hranici dvou procent.