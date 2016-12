Společnost Argun by měla vesty dodat ve čtyřech etapách. Prvních 1300 kusů má přijít do 30. listopadu 2017, posledních 1500 vest pak má dorazit do 30. září 2020. Pro armádu je určeno 5000 vest, zbylých 500 je pro vojenskou policii.

Vojáci řeší delší dobu potíže s nedostatkem balistické ochrany. Ministerstvo již dříve vypsalo tendr na 2291 neprůstřelných vest, který vyhrála Česká zbrojovka. Dodat je chtěla za 68 miliónů korun, což bylo výrazně méně, než ministerstvo předpokládalo. Vojáci měli všechny vesty dostat do konce loňského listopadu, dosud se tak ale nestalo. Obě strany se obviňovaly, kdo za zdržení může. Spor nyní řeší správní soud. V současné době používaným vestám končí v únoru životnost. [celá zpráva]

Podle Eura se Česká zbrojovka zúčastnila i aktuálního tendru na 5500 vest, její nabídka ale skončila na třetím místě.

Ministerstvo také již dříve oznámilo, že vojákům nakoupí od americké vlády takzvané nosiče panelů. Za 1000 kusů obdoby neprůstřelných vest zaplatí podle předpokladu 52 miliónů korun bez DPH.