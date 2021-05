Zranitelní středoškoláci končí na psychiatrii

„Volala jsem do umělecké školy, kam můj syn nastoupil do prvního ročníku, a učitel mi řekl, že aktuálně se online výuky neúčastní včetně mého syna celkem pět žáků z jedné třídy, kteří jsou v péči psychiatrů či hospitalizovaní v léčebně,“ popsala Malá. „To mi bohužel jen potvrdilo, co jsem pozorovala okolo sebe,“ dodala.

Sehnat lékaře, který by dokázal Oliverovi pomoc, se před koncem minulého roku jevilo jako nesplnitelný úkol. „Všichni psychiatři měli plno. Nakonec jsme navštívili psychiatričku, která jediná měla volný termín. Skončilo to tím, že dostal léky, po kterých měl schizofrenní stavy, děsivé představy, slyšel různé zvuky. Proto jsme se je rozhodli hned vysadit. Prošel si třídenním absťákem, ale zvládli jsme to,“ vzpomíná matka.

Následně zkusili pohotovost, kde jim doporučili okamžitou hospitalizaci, což by pro Olivera znamenalo, že se už do výuky nezapojí a přijde o vysněné studium umělecké školy, na kterou se dostal. Rozhodl se, že to zvládne sám s pomocí rodiny. „Poradili nám melatonin, přírodní hormon, dávala jsem mu také kozlík lékařský. Oliver jako by stále nevěřil, že se vše vrátí do normálu, myslím, že to nejhorší máme za sebou,“ dodala matka.