Známky budou. Učitelé ale přimhouří oko

Někteří rodiče mají z vysvědčení, které se bude za dva týdny ve školách dokončovat, obavy, protože část kantorů dětem na dálku tak nakládala, až muselo zakročit ministerstvo školství a školám doporučit, ať to nepřehánějí. Ani v domácích úkolech, ani při známkování.

„Z telefonického zjišťování u ředitelů skoro 5000 základních a středních škol víme, že většina do závěrečného hodnocení promítne hlavně pozitivní výkony,“ řekl Právu náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Podle starších dat inspektorů uplatňovalo slovní hodnocení jen pár procent škol.

Podle šéfa Asociace ředitelů ZŠ Michala Černého učitelé přísní nebudou. „Z dřívější ankety mezi řediteli vím, že máme tendenci být hodně shovívaví. Řešíme jen dilema, jak přistoupit k dětem, které se na to během krize úplně vykašlaly, i když se zapojit mohly,“ řekl Právu.

V jeho Masarykově škole v Praze-Klánovicích má pět problematických případů mezi 600 žáky, ale v jiných regionech to může být větší potíž. „Rodiče buď vůbec nekomunikují, anebo nám prostě řeknou, že syn pracuje na baráku,“ přiblížil. Dilema je to hlavně ve chvíli, kdy by mohlo jít o propadnutí. V tom případě se snaží rodiče přimět k alespoň nějaké spolupráci, aby se dalo dopracovat aspoň ke čtyřce.

„Bereme to lidsky“

Přestože řada škol během krize od známkování upustila a spíš než správnost výsledků hodnotila snahu, povětšinou budou předměty oznámkovány. Podle Černého bude slovní hodnocení kvůli jeho náročnosti pro učitele maximálně na desetině škol. „Jestli to někomu za to stojí, že to budou dělat, tak před nimi smekám,“ řekl Černý.

Šéf Unie školských asociací Czesha, která zastřešuje střední odborné školy, Jiří Zajíček se také domnívá, že ohledně známek na vysvědčení „není důvod k radikální revoluci“.

„Myslím si, že to budou brát lidsky všichni. Ale kdo nebu­de plnit své povinnosti, tomu šlápneme za krk jako za běžných okolností. Pokud měl podmínky, tak co s ním?“ řekl Právu.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová ve své škole proble­matické studenty neměla. „Budeme normálně známkovat a podle pokynu budeme zohledňovat výsledky z doby, kdy chodili do školy, potom známky, co získali během online výuky, a pak tu snahu,“ sdělila Právu.

Nemůže být horší než v pololetí

Ministerstvo školství vydalo kvůli vysvědčení vyhlášku, podle níž by měly školy při hodnocení brát v potaz, jaké měl každý žák podmínky, ať už se jedná o počítačové možnosti, podporu rodičů, či o možnosti práce v přeplněné domácnosti.

Výchovné předměty, které se na dálku vyučovat nemusely, se ani hodnotit nemusí, třeba tělocvik, výtvarná výchova a podobně. Školy mohou do hod­nocení zahrnovat podklady z doby před uzavřením škol, z dálkového vzdělávání a pak z období omezeného návratu žáků do škol. Ovšem hodnocení by nemělo být horší než o pololetí, zejména na ZŠ.

V případě sporných situací se mají učitelé přiklánět ve prospěch žáka. „Nehodnocen“ u povinného předmětu lze použít pouze tehdy, pokud měl žák stejně vyplněnou kolonku i o pololetí. Pokud by žák či student nesouhlasil s danou známkou, může požádat jako vždy o komisionální přezkoušení. Ovšem taková situace bude zřejmě ojedinělá i vzhledem k tomu, že vyhláška zaručuje, že letošní vysvědčení se nesmí nikde započítávat, například u přijímaček.