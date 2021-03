Ženy kvůli covidu odkládají umělé početí. Riskujete, varují lékaři

„Lékař mi řekl, že se nemám čeho bát, ale já jsem stejně raději transfer plodu odložila na jaro,“ popsala Právu Renata. Věří, že v teplejších měsících ubude případů nakažených koronavirem a případné těhotenství tak proběhne víc v klidu.

Je potřeba pacientky upozornit, že i tři měsíce mohou znamenat snížené šance lékař Štěpán Budka, centrum FertilityPort Prague

Odložení vkladu embryí podle odborníků neohrožuje početí vlastního dítěte tolik, embrya mohou být totiž zmražena i roky. Horší je však posouvání zákroku odebrání vajíček.

„Třicet procent klientek nejde na terapii z různých důvodů, bohužel jsou mezi nimi i ženy, které to odloží, i když na to není prostor. Mám pacientku, která v červnu měla nějakou zásobu vajíček a v lednu měla poloviční počet. A odložila to jenom kvůli covidu,“ řekl Právu Štěpán Budka, lékař centra FertilityPort Prague.

Cizinek výrazně ubylo

„Těhotenství samo, pokud žena nemá další rizikové faktory, nevede k závažnému průběhu nemoci covid. Reprodukční medicína je něco mezi akutní a neakutní péčí. Je potřeba pacientky upozornit, že i tři měsíce mohou znamenat snížené šance. Kvůli covidu bych neodkládal léčbu poruch plodnosti. To si může dovolit žena do třiceti let, pak už ne,“ dodal.

Kliniky si stěžují i na rapidní úbytek zahraničních klientů. „Na začátku minulého roku tvořily naše klientky ze 70 procent cizinky a z 30 procent Češky. Dnes je to 60 na 40 ve prospěch Češek. Cizinky začaly jezdit méně, i když je ČR na vrcholu úspěšnosti a kvality péče v oboru. A cenově jsme pro pacientky z Británie, USA a Německa lepší,“ dodal Budka.

Vedoucí lékař IVF kliniky Reprofit Pavel Otevřel podotkl, že nejčastější odklady jsou na léto. „Klientky očekávají, že pandemie bude na ústupu. Pokud jsou ze zahraničí, tak počítají s jednodušším cestováním. Také doufají, že se ještě před otěhotněním stihnou nechat naočkovat a nebudou muset řešit vakcinaci v graviditě,“ sdělil Právu.

Druhou skupinou jsou pacientky, které řeší léčbu už od loňska. „Těm už dochází trpělivost, rok odkladu už považují za významný a bez ohledu na epidemii se již rozhodují, že do léčby půjdou. A vakcinaci budou řešit dle aktuálních doporučení, až na ně přijde řada. Pro zahraniční pacientky je největší limitací zrušení letů, jinak by přijeli,“ dodal.

Nejhorší před rokem

I když se počet klientek nedá srovnávat s tím, jaký byl před pandemií, kliniky jsou na tom stále lépe než na jaře.

Vedoucí lékařka pobočky Gennetu ARCHA v Praze Monika Poláková potvrdila, že počet pacientek se v době pandemie snížil. „Ale na jaře to bylo mnohem výraznější. To se činnost naší kliniky takřka zastavila,“ řekla Právu.

„Kromě jiného, na jaře vydala evropská i česká odborná společnost doporučení, aby lékaři neprováděli léčbu neplodnosti, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení – pacientky léčbu odkládaly. Jelikož se ale celá situace protahuje, pacientky již léčbu neplodnosti na neurčito odkládat nechtějí,“ dodala.

Upozornila, že ženy mohou na odkládání těhotenství doplatit nejen po zdravotní stránce, ale i finančně. „IVF je hrazeno pojišťovnami do 39 let. Když se tento limit překročí, tak si jej musí hradit pacientka sama. A to je finanční rozdíl až 50 tisíc korun,“ uvedla.

Po covidu čekání

Kliniky sledují i to, zda pacientka prodělala covid. „Dle průběhu onemocnění covid doporučujeme, kdy pokračovat s léčbou neplodnosti. Někdy je nutné si vyžádat i doporučení dalších odborníků: internisty, praktického lékaře a podobně,“ popsala Poláková.

Pacientky, které měly těžký průběh infekce, musejí s léčbou neplodnosti počkat raději i několik měsíců. Mezi ženami, které otěhotněly přirozeně, neshledávají gynekologové a porodníci změny.

„Informace o tom, že by cíleně klesl počet plánovaných těhotenství kvůli covidové pandemii, nemáme. Myslíme si, že žen, které v této době cíleně odkládají těhotenství do lepších časů, je minimální počet. Validní data ale k dispozici nemáme,“ napsal Právu předseda Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků Radoslav Vlk.

„Ačkoliv průběh covidového onemocnění u těhotných žen může mít závažný průběh, většina těhotných dodržuje doporučovaná epidemická opatření, a proto naprostá většina z nich se covidu vyhne nebo má onemocnění asymptomatický průběh. Odkládání těhotenství proto nepovažuji za opodstatněné,“ dodal Vlk.